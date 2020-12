Penisola Sorrentina, ruba un furgone e tenta di investire i carabinieri: arrestato (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPenisola Sorrentina – Dopo la segnalazione di un furgone rubato sul territorio sorrentino, le pattuglie della centrale operativa del 112 hanno organizzato diversi posti di blocco in vari punti del territorio. Proprio sulla statale 145, una delle strade presidiate dai militari, è transitato Ayat Farise, 26 di origini libiche, a bordo del furgone rubato. Non appena Farise ha visto il posto di blocco, ha prima frenato bruscamente ed inserito la retromarcia, tamponando la macchina che lo seguiva, poi ha accelerato tentando di investire i militari al posto di blocco. Uno dei carabinieri presenti ha estratto la pistola d’ordinanza ed ha sparato contro uno degli pneumatici, costringendo Farise ad abbandonare il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la segnalazione di unto sul territorio sorrentino, le pattuglie della centrale operativa del 112 hanno organizzato diversi posti di blocco in vari punti del territorio. Proprio sulla statale 145, una delle strade presidiate dai militari, è transitato Ayat Farise, 26 di origini libiche, a bordo delto. Non appena Farise ha visto il posto di blocco, ha prima frenato bruscamente ed inserito la retromarcia, tamponando la macchina che lo seguiva, poi ha acceleratondo dii militari al posto di blocco. Uno deipresenti ha estratto la pistola d’ordinanza ed ha sparato contro uno degli pneumatici, costringendo Farise ad abbandonare il ...

