Pedofilo 66enne incastrato dalla denuncia e dalle fotografie delle sue vittime (Di sabato 12 dicembre 2020) Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un altro spiacevole episodio che ha coinvolto delle minorenni. Una vicenda accaduta a Monza ma che fortunatamente si è conclusa con l’arresto del 66enne Pedofilo, originario di Limbiate. Grazie all’intuizione e alla denuncia effettuata da parte di una delle vittime, presso i carabinieri di Desio, l’uomo risulta essere ora agli arresti domiciliari, disposti dal gip della Procura di Milano. Il provvedimento nei confronti dell’uomo è stato reso possibile grazie all’attività investigativa da parte dei militari, che coordinati dal pubblico ministero, Marina Petruzzella, sarebbero stati in grado di ricostruire i fatti che avrebbero coinvolto le tre ragazze. L’origine della vicenda che ha portato all’arresto del ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 12 dicembre 2020) Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un altro spiacevole episodio che ha coinvoltominorenni. Una vicenda accaduta a Monza ma che fortunatamente si è conclusa con l’arresto del, originario di Limbiate. Grazie all’intuizione e allaeffettuata da parte di una, presso i carabinieri di Desio, l’uomo risulta essere ora agli arresti domiciliari, disposti dal gip della Procura di Milano. Il provvedimento nei confronti dell’uomo è stato reso possibile grazie all’attività investigativa da parte dei militari, che coordinati dal pubblico ministero, Marina Petruzzella, sarebbero stati in grado di ricostruire i fatti che avrebbero coinvolto le tre ragazze. L’origine della vicenda che ha portato all’arresto del ...

