Pd | Cuperlo lancia area politica | ' radicalità per ricostruire'

(Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Quella che arriverà dopo la pandemia sarà la più grande opera di ricostruzione dal secondo dopoguerra. Ricostruzione del tessuto sociale, dell'economia e del sistema Paese, in un clima che vede rabbia e sfiducia crescere nelle fasce di popolazione più deboli. Le persone sono stanche, esasperate da una crisi la cui soluzione arriverà ben oltre il vaccino anti Covid. In questa situazione spetta al Pd, e alle forze democratiche, mandare un messaggio chiaro sulla direzione da prendere e immaginare percorsi che combattendo diseguaglianza e ingiustizia sociale facciano da argine alle tentazioni populiste". Gianniparte da qui perre, domani, la sua nuova, un progetto che in questi mesi ha preso corpo nei territori da cui è partita la richiesta di un nuovo punto di ...