Pattinaggio artistico | Daniel Grassl da favola! L’altoatesino dilaga nello short ai Campionati Italiani 2020 Secondo Frangipani

(Di sabato 12 dicembre 2020) Sempre più qualità per; l’atleta altoatesino ha dominato in lungo e in largoprogram aidi, in fase di svolgimento presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt, confezionando l’ennesima prova senza sbavature della stagione. Il padrone di casa, sempre più dentro le note moderne de “Dig down“ dei Muse, ha inaugurato la sua prova atterrando un quadruplo lutz di perfetta caratura, completando gli elementi di salto con un ottimo triplo axel e con la sicura combinazione triplo lutz/triplo toeloop; stupendo pubblico e giuria nelle posizioni delle trottole, tutte e tre chiamate di livello 4, e realizzando una bella e intricata sequenza di passi (livello 4) il diciottenne delle ...

Sempre più qualità per Daniel Grassl; l'atleta altoatesino ha dominato in lungo e in largo nello short program ai Campionati Italiani 2020 di pattinaggio artistico, in fase di svolgimento presso la Wü ...