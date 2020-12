Patrick Zaki scrive alla famiglia | le sue condizioni non migliorano La preoccupazione cresce

(Di sabato 12 dicembre 2020) C’è forteper, lo studente dell’università di Bologna originario di Mansoura (Egitto), in carcere dallo scorso febbraio.era appena atterrato in Egitto, dove era tornato per passare alcuni giorni di vacanza con la sua, quando è stato arrestato. Da pochi mesi si trova nel carcere duro di Tora (destinato ai prigionieri politici), accusato di propaganda sovversiva, pubblicazione di notizie false e incitazioneprotesta, a seguito della sua attività nella ong che lavora a sostegno dei diritti umani EIPR. Ledinone laresta alta. Ad alimentare i timori diri, amici e organizzazioni che seguono la sua ...

C’è forte preoccupazione per Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna originario di Mansoura (Egitto), in carcere dallo scorso febbraio. Patrick era appena atterrato in Egitto, dove era to ...Le due lettere sono datate 22 novembre e 12 dicembre: "Le recenti decisioni sono deludenti. Ho un forte dolore alla schiena e mi servono antidolorifici per dormire meglio" ...