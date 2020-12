Patrick Zaki, lettera alla famiglia: ‘Detenzione incomprensibile, sto male’ (Di sabato 12 dicembre 2020) Patrick Zaki, nel carcere di Tora per altri 45 giorni, ha inviato una lettera alla famiglia in cui manifesta sfiducia e malesseri fisici e mentali. Egitto, Patrick Zaki: sfiducia e malessere nella lettera alla famiglia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020), nel carcere di Tora per altri 45 giorni, ha inviato unain cui manifesta sfiducia e malesseri fisici e mentali. Egitto,: sfiducia e malessere nellasu Notizie.it.

fattoquotidiano : Nuova lettera di Patrick Zaki alla famiglia: “Ho bisogno di antidolorifici, il mio stato mentale non è un granché” - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - MediasetTgcom24 : Egitto, Patrick Zaki scrive alla famiglia: 'Sto male, detenzione incomprensibile' #patrickzaki… - biancacle : Non capisco veramente perché è detenuto. #PatrickZaki scrive dal carcere alla famiglia: 'Sto male fisicamente e men… - francang1950 : RT @ilriformista: 'Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di un forti antidolorifici e rimedi per dormire meglio' #zaki #FreePatrickZ… -