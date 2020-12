“Passeremo il Natale sotto Montecitorio”: lasciate sole le famiglie dei pescatori di Mazara (Di sabato 12 dicembre 2020) Le famiglie dei pescatori sequestrati in Libia si preparano a passare il Natale sotto Montecitorio. Nel giorno in cui i nuclei familiari si riuniscono per festeggiare, i parenti e i colleghi dei pescatori, lontani da casa da 102 giorni, continuano la lotta affinché anche i 18 uomini possano tornare dai loro cari al più presto. “Passeremo il Natale sotto Montecitorio”. >> Focolaio all’ospedale di Lodi: «Qui è un lazzaretto, ognuno fa quello che vuole» La protesta a Mazara Dopo appena cinque giorni dal sequestro dei libici, la nave turca Mabouka è stata liberata. I 18 uomini dei pescherecci Antartide e Medinea, invece, sono in stato di fermo in Libia da ben 102 giorni. Si trovano in un imprecisato carcere a ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Ledeisequestrati in Libia si preparano a passare ilMontecitorio. Nel giorno in cui i nuclei familiari si riuniscono per festeggiare, i parenti e i colleghi dei, lontani da casa da 102 giorni, continuano la lotta affinché anche i 18 uomini possano tornare dai loro cari al più presto.il. >> Focolaio all’ospedale di Lodi: «Qui è un lazzaretto, ognuno fa quello che vuole» La protesta aDopo appena cinque giorni dal sequestro dei libici, la nave turca Mabouka è stata liberata. I 18 uomini dei pescherecci Antartide e Medinea, invece, sono in stato di fermo in Libia da ben 102 giorni. Si trovano in un imprecisato carcere a ...

