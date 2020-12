"Parte della Lega? No dai, è uno scherzo": botta e risposta Calenda-Orlando sul ruolo del Carroccio (Di sabato 12 dicembre 2020) botta e risposta sui social tra Carlo Calenda e Andrea Orlando sul ruolo della Lega e il Governo. Scrive Calenda: “Se tutta questa cagnara in tempo di pandemia finirà con un Conte-ter il discredito sommergerà i partiti che ne faranno Parte. Cambiare premier, allargare la maggioranza e avere Ministri con esperienza amministrativa. Questi devono essere gli obiettivi. Ci sono due anni e mezzo di legislatura. Andiamo avanti così, oppure cerchiamo di usarli per impostare Recovery Plan e turn around del paese? La strada è una sola Governo Draghi e chiusura di una stagione di conflitto perenne.Mettere Forza Italia e Parte della Lega davanti a una scelta”. Il vicesegretario del Pd, Andrea ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020)sui social tra Carloe Andreasule il Governo. Scrive: “Se tutta questa cagnara in tempo di pandemia finirà con un Conte-ter il discredito sommergerà i partiti che ne faranno. Cambiare premier, allargare la maggioranza e avere Ministri con esperienza amministrativa. Questi devono essere gli obiettivi. Ci sono due anni e mezzo di legislatura. Andiamo avanti così, oppure cerchiamo di usarli per impostare Recovery Plan e turn around del paese? La strada è una sola Governo Draghi e chiusura di una stagione di conflitto perenne.Mettere Forza Italia edavanti a una scelta”. Il vicesegretario del Pd, Andrea ...

ilriformista : Per la carriera dei magistrati che l’hanno ingiustamente accusata ci saranno problemi? Date retta a me: nessuno. Sa… - CarloCalenda : Ci sono due anni e mezzo di legislatura. Andiamo avanti così, oppure cerchiamo di usarli per impostare RPlan e turn… - SimoPillon : Vergognoso da parte dei sinistri censurare i manifesti @ProVitaFamiglia sui gravi effetti della #pillola #ru486 Lib… - andreaborsoi1 : RT @Poesiaitalia: “Pensare è molto difficile, per questo la maggior parte della gente preferisce giudicare.” Carl Gustav Jung - SefanoMalaguti : RT @ethrusco: Il tribunale di Mosca ha #arrestato in contumacia Vitalij #Markiv della guardia nazionale ucraina per l'omicidio di Andrea #… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte della Ok idrossiclorochina, Cavanna "Scelta di buon senso. Sono dalla parte della scienza. Ma quella etica" piacenzasera.it Evento pre-G25 di durata limitata, Piano generale per l'inverno 2020, evento Hyper Bingo e molto altro ancora

Il gioco di ruolo online multigiocatore di massa (massively multiplayer online role-playing game, MMORPG) di Nexon Mabinogi ha rivelato oggi la prima parte del suo nuovo aggiornamento G25, Hypernova: ...

Abbiamo scoperto di essere un tutt'uno che non ci piace. Adesso servono decisioni difficili, impopolari, inevitabili.

E' partito tutto da un problema sanitario che sembrava si potesse controllare e "bloccare" in Cina, per poi scoprire che quella globalizzazione di cui tanto abbiamo discusso negli ultimi due decenni h ...

Il gioco di ruolo online multigiocatore di massa (massively multiplayer online role-playing game, MMORPG) di Nexon Mabinogi ha rivelato oggi la prima parte del suo nuovo aggiornamento G25, Hypernova: ...E' partito tutto da un problema sanitario che sembrava si potesse controllare e "bloccare" in Cina, per poi scoprire che quella globalizzazione di cui tanto abbiamo discusso negli ultimi due decenni h ...