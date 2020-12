Papà Martina Miliddi, il dramma ad Amici 20: “Mi manca tantissimo” (Di sabato 12 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Martina Miliddi, una delle ballerine più talentuose di Amici 20, ha vissuto momenti momenti difficili a causa della morte del padre. Martina Miliddi è una giovanissima ragazza che come tante altre sta provando a farsi strada nel mondo della danza e, per questo motivo, con tanta fatica e sacrificio, è riuscita ad entrare nella scuola Leggi su youmovies (Di sabato 12 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., una delle ballerine più talentuose di20, ha vissuto momenti momenti difficili a causa della morte del padre.è una giovanissima ragazza che come tante altre sta provando a farsi strada nel mondo della danza e, per questo motivo, con tanta fatica e sacrificio, è riuscita ad entrare nella scuola

iaianumero8 : Martina di #amici20 ha una storia dolorosa. Papà scomparso, mamma che non è mai stata mamma. Considera famiglia non… - DiniAlessia : @S_Emarti @none_f_yr_bsns @pitto Grazie Martina. Lo avevo accennato a mio papa che fa l’anestesista e non mi sembra… - TanglieB : @omgitsstegano @martina_pilotti @calicedibirraa Bravo a papà - annachiara_27_ : martina allora, già ti fai viva ogni morte di papa, poi ,se fai una diretta, la fai alle 2 di notte. allora sei bastarda #circozzi - martyisnt96 : Ho appena realizzato che quest'anno non ci saranno le 27492884 cene di natale della Juve. Niente foto di wags con… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà Martina Cristo Redentore a Martina, un 'viaggio' tra storia e musica Corriere di Taranto