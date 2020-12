Paolo Rossi, l'uomo della rinascita (Di sabato 12 dicembre 2020) Il giorno del funerale di Paolo Rossi, Panorama lo ricorda intervistando tre personaggi che hanno conosciuto il grande Pablito. Antonello Cuccureddu: «Arrivò alla Juve cinque anni dopo di me: mi colpì la sua straordinaria educazione» Pasquale Gallo: «ArRossiva facilmente, umile come solo i veri grandi sanno essere» Tonino Raffa: «Il mio esordio, con lui, il 16 maggio del 1982, nel giorno della seconda stella bianconera» Sono passati poco più di 38 anni dall'indimenticabile Mondiale del 1982, iniziato nella penombra e proseguito nel fulgore più esaltante di forza calcistica e gioia collettiva. Oggi l'Italia intera assiste attonita ai funerali di quell'eroe italico in terra spagnola. Paolo Rossi, toscano di Prato, classe 1956, è prematuramente scomparso il 10 dicembre al ... Leggi su panorama (Di sabato 12 dicembre 2020) Il giorno del funerale di, Panorama lo ricorda intervistando tre personaggi che hanno conosciuto il grande Pablito. Antonello Cuccureddu: «Arrivò alla Juve cinque anni dopo di me: mi colpì la sua straordinaria educazione» Pasquale Gallo: «Arva facilmente, umile come solo i veri grandi sanno essere» Tonino Raffa: «Il mio esordio, con lui, il 16 maggio del 1982, nel giornoseconda stella bianconera» Sono passati poco più di 38 anni dall'indimenticabile Mondiale del 1982, iniziato nella penombra e proseguito nel fulgore più esaltante di forza calcistica e gioia collettiva. Oggi l'Italia intera assiste attonita ai funerali di quell'eroe italico in terra spagnola., toscano di Prato, classe 1956, è prematuramente scomparso il 10 dicembre al ...

