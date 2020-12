Paolo Rossi, l’omaggio di Gravina: il presidente della FIGC ha deposto maglia azzurra sul feretro di Pablito (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.E' scomparso prematuramente all'età di 64 anni Paolo Rossi. L'eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un'ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO Paolo Rossi: L’EROE DI SPAGNA ’82 AVEVA 64 ANNIVIDEO l’addio a Paolo Rossi, il commovente saluto della moglie: “Lui era tutti, era della gente”L'accaduto ha scosso l'intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi sui vari social network e le commemorazioni per ricordare e ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.E' scomparso prematuramente all'età di 64 anni. L'eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un'ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO: L’EROE DI SPAGNA ’82 AVEVA 64 ANNIVIDEO l’addio a, il commovente salutomoglie: “Lui era tutti, eragente”L'accaduto ha scosso l'intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi sui vari social network e le commemorazioni per ricordare e ...

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - Clachica2La : RT @Corriere: Paolo Rossi e Francesco Nuti insieme in campo da bambini: la foto - LaPresse_news : Funerali Paolo Rossi, la moglie: “Penso che Paolo sia molto orgoglioso di tutto questo affetto” #lapresse -