Paolo Rossi, l'Italia si ferma per l'ultimo saluto a "Pablito". La scena da brividi durante i funerali (Di sabato 12 dicembre 2020) In migliaia stanno rendendo omaggio a Paolo Rossi, l'eroe mundial morto lo scorso giovedì al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Pablito era ricoverato dopo l'aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata nella scorsa primavera. In estate l'ex calciatore era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi in provincia di Arezzo. La camera ardente è stata allestita all'interno dello stadio Menti di Vicenza, la città e la squadra che lo hanno lanciato alla fine degli anni '70. Una lunga fila, ininterrotta, di tifosi, ha sfilato a Vicenza dalle 15 di venerdì 11 dicembre davanti al feretro di Paolo Rossi, posto sul manto erboso dello stadio, per l'ultimo saluto all'indimenticato centroavanti della gloriosa ...

