Paolo Rossi, incredibile: svaligiata la sua villa durante i funerali (Di domenica 13 dicembre 2020) Paolo Rossi, svaligiata la sua villa in Toscana durante i funerali: ecco i dettagli dell’incredibile vicenda avvenuta in queste ore. La scomparsa di Paolo Rossi ha sconvolto e addolorato il mondo del calcio, e non solo. L’ex calciatore, infatti, ha scritto pagine indimenticabili della storia di questo meraviglioso sport. Impossibile cancellare le sue imprese durante i Mondiali vinti dall’Italia nel 1982, così come tante altre sue ‘magie’ in campo. Colpito da una grave e incurabile malattia, Rossi è morto all’ospedale Le Scotte di Siena dopo un aggravamento delle sue condizioni. Tutto il mondo del calcio, e non solo, si è unito in questi giorni al dolore di sua moglie, Federica Cappelletti, e di tutta ... Leggi su altranotizia (Di domenica 13 dicembre 2020)la suain Toscana: ecco i dettagli dell’vicenda avvenuta in queste ore. La scomparsa diha sconvolto e addolorato il mondo del calcio, e non solo. L’ex calciatore, infatti, ha scritto pagine indimenticabili della storia di questo meraviglioso sport. Impossibile cancellare le sue impresei Mondiali vinti dall’Italia nel 1982, così come tante altre sue ‘magie’ in campo. Colpito da una grave e incurabile malattia,è morto all’ospedale Le Scotte di Siena dopo un aggravamento delle sue condizioni. Tutto il mondo del calcio, e non solo, si è unito in questi giorni al dolore di sua moglie, Federica Cappelletti, e di tutta ...

matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il feretro sulle spalle - VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - kiara86769608 : RT @RobertoRenga: Rubare a casa di Paolo Rossi durante il funerale: di peggio non c'è, toccato il sottofondo, raschiato il barile della dis… - PattiGiuliani : RT @Mario84441682: Paolo Rossi, furto in casa in Toscana nel giorno dei funerali. Cosa hanno rubato -