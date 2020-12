Paolo Rossi, il tributo dei tifosi: lunga fiaccolata fuori dallo stadio di Vicenza. 64 torce accompagnano il feretro all’uscita dal Menti (Di sabato 12 dicembre 2020) Le immagini, postate sul profilo Instagram del sindaco di Vicenza, mostrano il commovente tributo dei tifosi vicentini a Paolo Rossi. Una fiaccolata di 64 torce rosse, numero di anni del campione azzurro, ha accompagnato il carro funebre lungo tutto il viale dello stadio Romeo Menti di Vicenza, dove era stata allestita la camera ardente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Le immagini, postate sul profilo Instagram del sindaco di, mostrano il commoventedeivicentini a. Unadi 64rosse, numero di anni del campione azzurro, ha accompagnato il carro funebre lungo tutto il viale delloRomeodi, dove era stata allestita la camera ardente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(ANSA) – VICENZA, 12 DIC – "Paolo era il più grande di tutti, oltre che il più forte attaccante di tutti i tempi". Con queste parole Alessandro Altobelli, all’esterno della cattedrale di Vicenza, prim ...

A Vicenza, verso le 10.30, avverrà l'ultimo saluto a "Pablito"

Nella giornata di sabato 12 dicembre, a Vicenza, verso le 10.30, si terranno i funerali di Paolo Rossi, la cui morte prematura lo ha colto al termine di una lunga malattia. La cerimonia funebre sarà t ...

