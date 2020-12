Paolo Rossi, il campione italiano arrivato al cimitero di Perugia: domani cerimonia riservata al “Renato Curi” (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo il funerale ed il toccante addio dato quest'oggi al campione italiano dei Mondiali di Spagna'82, il feretro di Paolo Rossi è arrivato alle 18.15 presso il cimitero comunale di Perugia.La moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti, era presente con le figlie ed alcuni familiari. Ad attendere il campione del mondo il sindaco, Andrea Romizi, con gli assessori Clara Pastorelli e Luca Merli.VIDEO, l’addio a Paolo Rossi: da Antognoni ad Altobelli, gli eroi di Spagna ’82 al funerale di PablitoAd onorare la memoria e celebrare il ricordo dell'icona del calcio italiano, vi erano anche alcuni tifosi, desiderosi di rendere omaggio al "Pablito Mundial", che ha vestito la maglia dei "grifoni" nella ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo il funerale ed il toccante addio dato quest'oggi aldei Mondiali di Spagna'82, il feretro dialle 18.15 presso ilcomunale di.La moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti, era presente con le figlie ed alcuni familiari. Ad attendere ildel mondo il sindaco, Andrea Romizi, con gli assessori Clara Pastorelli e Luca Merli.VIDEO, l’addio a: da Antognoni ad Altobelli, gli eroi di Spagna ’82 al funerale di PablitoAd onorare la memoria e celebrare il ricordo dell'icona del calcio, vi erano anche alcuni tifosi, desiderosi di rendere omaggio al "Pablito Mundial", che ha vestito la maglia dei "grifoni" nella ...

matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il feretro sulle spalle - VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - Vito_Cipolla : RT @PButtafuoco: Un destino tricolore quello di Paolo Rossi. Nella Nazionale, si sa. Ma il suo impegno in Alleanza nazionale – candidato al… - Susy_1968 : @PaolettaPaly @ChiaraCiv @RIHANNON1967 @confusa11 @GiulianaGoline1 @dicuonzobt Non so più cosa pensare ... hai vist… -