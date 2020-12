Paolo Rossi, i funerali nel Duomo di Vicenza: c’è anche Baggio. Il feretro portato in spalla dai campioni del mondo dell’82 (Di sabato 12 dicembre 2020) I campioni del mondo del 1982 sono schierati in formazione come prima di una partita. Marco Tardelli e Antonio Cabrini in testa, dietro Giancarlo Antognoni e poi gli altri: da Alessandro Altobelli a Fulvio Collovati, Franco Causio, Lele Oriali, Beppe Dossena, Daniele Massaro, Beppe Bergomi, Franco Baresi e Giovanni Galli. Sono stati loro, i suoi ex compagni di squadra, a portare in spalla il feretro di Paolo Rossi per il funerale celebrato nella mattinata del 12 dicembre nel Duomo di Vicenza. Sulla bara le corone di fiori della Figc e del Vicenza. La salma, seguita dalla moglie Federica e dai figli, è stato accompagnata da un lungo applauso della gente e da cori dei tifosi che urlavano “Paolo, Paolo”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Ideldel 1982 sono schierati in formazione come prima di una partita. Marco Tardelli e Antonio Cabrini in testa, dietro Giancarlo Antognoni e poi gli altri: da Alessandro Altobelli a Fulvio Collovati, Franco Causio, Lele Oriali, Beppe Dossena, Daniele Massaro, Beppe Bergomi, Franco Baresi e Giovanni Galli. Sono stati loro, i suoi ex compagni di squadra, a portare inildiper il funerale celebrato nella mattinata del 12 dicembre neldi. Sulla bara le corone di fiori della Figc e del. La salma, seguita dalla moglie Federica e dai figli, è stato accompagnata da un lungo applauso della gente e da cori dei tifosi che urlavano “”. ...

