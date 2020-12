Paolo Rossi, i funerali al duomo di Vicenza (Di sabato 12 dicembre 2020) Centinaia di persone si sono radunate al duomo di Vicenza, dove si stanno svolgendo i funerali di Paolo Rossi. I tifosi hanno intonato dei corsi all’arrivo della bara, portata in spalla da Altobelli, Tardelli, Antognoni, Cabrini e Marini, suoi ex compagni di Nazionale. Alcuni di loro si sono fermati anche a rilasciare alcune dichiarazioni alla stampa. Presente anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha posto una maglia della Nazionale col numero 20 sulla bara davanti all’altare. In totale, hanno avuto accesso alla chiesa circa 300 persone, tutte nel rispetto delle misure di sicurezza anti-coronavirus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) Centinaia di persone si sono radunate aldi, dove si stanno svolgendo idi. I tifosi hanno intonato dei corsi all’arrivo della bara, portata in spalla da Altobelli, Tardelli, Antognoni, Cabrini e Marini, suoi ex compagni di Nazionale. Alcuni di loro si sono fermati anche a rilasciare alcune dichiarazioni alla stampa. Presente anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha posto una maglia della Nazionale col numero 20 sulla bara davanti all’altare. In totale, hanno avuto accesso alla chiesa circa 300 persone, tutte nel rispetto delle misure di sicurezza anti-coronavirus. L'articolo ilNapolista.

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - siciliantonio89 : ?? I ragazzi del 1982 hanno accompagnato Paolo Rossi nel Duomo per l’ultimo saluto #PaoloRossi #Mundial82 - ForzAzzurri1926 : INCREDIBILE POLEMICA?? IL SALUTO A PAOLO ROSSI: MESSE A CONFRONTO LE CITTA' DI VICENZA E NAPOLI! >>… -