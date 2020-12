Paolo Rossi, gli azzurri dell'82 portano il feretro nel Duomo (Di sabato 12 dicembre 2020) Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini e Fulvio Collovati, ex compagni di nazionale di Paolo Rossi nella vittoria del Mondale '82, sono tra coloro che hanno portato il feretro di Paolo ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) Marco Tari, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini e Fulvio Collovati, ex compagni di nazionale dinella vittoria del Mondale '82, sono tra coloro che hanno portato ildi...

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - koki5_3 : RT @MilanReports: Paolo Rossi - RttCasa : RT @MediasetTgcom24: Morte Paolo Rossi, la moglie Federica: gli ho detto, 'Vai' #paolorossi -