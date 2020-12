Paolo Rossi, furto in casa durante i funerali: cosa hanno rubato (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre si svolgevano i funerali di Paolo Rossi a Vicenza, nella sua casa toscana di Bucine sono entrati i ladri. Questa mattina, in quella Vicenza che gli ha permesso di consacrarsi nell’olimpo del calcio, si sono svolti i funerali di Paolo Rossi. Alla cerimonia hanno partecipato parenti e amici, tra cui alcuni dei suoi storici L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre si svolgevano idia Vicenza, nella suatoscana di Bucine sono entrati i ladri. Questa mattina, in quella Vicenza che gli ha permesso di consacrarsi nell’olimpo del calcio, si sono svolti idi. Alla cerimoniapartecipato parenti e amici, tra cui alcuni dei suoi storici L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il feretro sulle spalle - VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - korfio : Solo delle merde possono fare una cosa del genere. #PaoloRossi #PaoloRossiRIP - ThomBertacchini : RT @RobertoRenga: Rubare a casa di Paolo Rossi durante il funerale: di peggio non c'è, toccato il sottofondo, raschiato il barile della dis… -