Paolo Rossi, furto in casa dell'ex campione del Mondo: abitazione svaligiata durante i funerali (Di sabato 12 dicembre 2020) Clamorosa vicenda, quella verificatasi nei giorni scorsi a Bucine. Mentre il Mondo del calcio si stringeva attorno alla famiglia Rossi per la scomparsa dell'ex campione del Mondo, Paolo, un gruppo di malviventi faceva irruzione presso l'abitazione dell'ex calciatore situata a Bucine - in provincia di Arezzo. A riportare la clamorosa notizia è il Corriere della Sera, secondo cui, i ladri, sarebbero entrati nella casa del campione del Mondo scomparso pochi giorni fa, portando via diversi gioielli. I carabinieri adesso sono sul posto e stanno effettuando un sopralluogo per verificare che cosa sia stato portato via. La vedova dell'ex attaccante è stata avvisata mentre stava rientrando dalle esequie.

