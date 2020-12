Paolo Rossi, furto in casa a Bucine nel giorno dei funerali: rubato un orologio (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel giorno dei funerali, mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a Paolo Rossi, la casa di 'Pablito', a Bucine, nell campagna toscana, è stata svaligiata. Lo apprende... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 12 dicembre 2020) Neldei, mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a, ladi 'Pablito', a, nell campagna toscana, è stata svaligiata. Lo apprende...

