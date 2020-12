Paolo Rossi: funerali stamani in diretta tv (Rai2 e Sky). Lutto cittadino a Prato (Di sabato 12 dicembre 2020) I funerali di Paolo Rossi si volgeranno stamani, 12 dicembre, dalle 10, nella cattedrale di Vicenza e saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e Sky Sport 24. Prenderanno parte i compagni di squadra della Nazionale vincitrice del Mundial '82, Antognoni, Graziani, Zoff, Bruno Conti, Bergomi, Cabrini e gli altri Leggi su firenzepost (Di sabato 12 dicembre 2020) Idisi volgeranno, 12 dicembre, dalle 10, nella cattedrale di Vicenza e saranno trasmessi intv sue Sky Sport 24. Prenderanno parte i compagni di squadra della Nazionale vincitrice del Mundial '82, Antognoni, Graziani, Zoff, Bruno Conti, Bergomi, Cabrini e gli altri

