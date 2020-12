Paolo Rossi, è successo durante il funerale (Foto) (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono terminati i funerali di Paolo Rossi nel Duomo di Vicenza. Il Perugia renderà omaggio domani a Paolo Rossi. Il feretro del campione del mondo sarà accolto, verso le 9, nella zona dello stadio Curi a Pian di Massiano in una cerimonia che “avverrà in forma strettamente privata” alla presenza dei famigliari di Pablito, fra cui la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti e una delegazione della società biancorossa. Poi il feretro sarà di nuovo trasportato al cimitero per la cremazione. Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, ha parlato al termine dei funerali: ”Pensavano fino a qualche giorno fa di andare avanti insieme, anche per le nostre figlie. In questi giorni abbiamo ricevuto attestati di affetto incredibili, commoventi. Mi auguro che ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono terminati i funerali dinel Duomo di Vicenza. Il Perugia renderà omaggio domani a. Il feretro del campione del mondo sarà accolto, verso le 9, nella zona dello stadio Curi a Pian di Massiano in una cerimonia che “avverrà in forma strettamente privata” alla presenza dei famigliari di Pablito, fra cui la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti e una delegazione della società biancorossa. Poi il feretro sarà di nuovo trasportato al cimitero per la cremazione. Federica Cappelletti, la moglie di, ha parlato al termine dei funerali: ”Pensavano fino a qualche giorno fa di andare avanti insieme, anche per le nostre figlie. In questi giorni abbiamo ricevuto attestati di affetto incredibili, commoventi. Mi auguro che ...

