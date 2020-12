Paolo Rossi: durante il funerale svaligiata la sua casa a Bucine (Di sabato 12 dicembre 2020) Notizia shock in un momento davvero triste: svaligiata la casa di Paolo Rossi a Bucine durante il funerale dell’ex attaccante della Nazionale Una notizia che mette i brividi pensando all’amore che l’Italia intera sta dimostrando a Paolo Rossi. L’ex campione della Juventus e della Nazionale è scomparso prematuramente a 64 anni ed oggi a Vicenza si sono tenuti i suoi funerali. Degli individui non identificati, secondo quanto riportato dall’ANSA, hanno svaligiato la casa di Paolo Rossi a Bucine durante i funerali di Pablito. Una notizia che getta nello sgomento quanti hanno amato l’ex attaccante. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Notizia shock in un momento davvero triste:ladiildell’ex attaccante della Nazionale Una notizia che mette i brividi pensando all’amore che l’Italia intera sta dimostrando a. L’ex campione della Juventus e della Nazionale è scomparso prematuramente a 64 anni ed oggi a Vicenza si sono tenuti i suoi funerali. Degli individui non identificati, secondo quanto riportato dall’ANSA, hanno svaligiato ladii funerali di Pablito. Una notizia che getta nello sgomento quanti hanno amato l’ex attaccante. Leggi su Calcionews24.com

matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il feretro sulle spalle - VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - GiuseppeLepera5 : Il male non si augura a nessuno...ma speriamo che qualcuno da lassù veda e provveda.... Animali! #PaoloRossi - salvooo75 : RT @capuanogio: Hanno svaligiato la casa di Paolo #Rossi durante i funerali. Non ci sono parole. Sono delle merde -