Paolo Rossi, dramma nel dramma: furto in casa durante il funerale (Di domenica 13 dicembre 2020) Nel corso della cerimonia l'abitazione è stata svaligiata dai ladri, che hanno approfittato del momento per mettere in atto il loro piano; la moglie dell'ex calciatore ha ritrovato la casa di Bucine sottosopra L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il feretro sulle spalle - Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - vitcastagna : RT @AntoninoLogerfo: Furto in casa di #PaoloRossi nel giorno dei funerali. Raramente mi esprimo in questo modo. Siete delle MERDE! https:… - pruckler : RT @RobertoRenga: Rubare a casa di Paolo Rossi durante il funerale: di peggio non c'è, toccato il sottofondo, raschiato il barile della dis… -