Paolo Rossi, Boscaglia: “Pablito il mio idolo, per me è stato un vero colpo al cuore” (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.E' scomparso prematuramente all'età di 64 anni Paolo Rossi. L'eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un'ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.L'accaduto ha scosso l'intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Pablito. Tra questi, anche il tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Di seguito, le sue dichiarazioni."Paolo Rossi? Io nel 1982 ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.E' scomparso prematuramente all'età di 64 anni. L'eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un'ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.L'accaduto ha scosso l'intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Pablito. Tra questi, anche il tecnico del Palermo, Roberto, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Di seguito, le sue dichiarazioni."? Io nel 1982 ...

