Paolo Rossi, a Vicenza i funerali dell'indimenticabile campione (Di sabato 12 dicembre 2020) È il giorno dell'addio al campione del mondo Paolo Rossi. Dopo la camera ardente allo stadio Menti di Vicenza, la sua città che l'ha salutato con amore indiscusso, in una fila di oltre un chilometro di lunghezza per l'ultimo gesto d'affetto verso l'eroe gentile che ha fatto sognare il nostro Paese.

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - kalyaMail : RT @Agenzia_Ansa: L'ultimo saluto a Paolo Rossi, i ragazzi dell'82 portano il feretro nel Duomo di #Vicenza per i funerali #paolorossi #pab… - sportface2016 : Funerali #PaoloRossi - Le parole di #Altobelli -