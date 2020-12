“Paolo, Paolo!”. Cori da stadio per i funerali di Paolo Rossi, portato a spalla dagli azzurri (video) (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ultimo saluto a Paolo Rossi è stato commovente, con Cori da stadio. “Paolo, Paolo, Paolo…”. A Vicenza, nel Duomo, i funerali dell’azzurro campione del mondo nel 1982. A portare il feretro, i suoi compagni di nazionale. “Del gruppo del 1982 era il simbolo in campo e fuori dal campo. Io ero attaccante come lui e cercavo di imitarlo ma lui era molto più forte di me, le sue erano doti naturali e fare le cose che faceva lui era impossibile”, dice Alessandro Altobelli, uno di quelli che ha portato il feretro a spalla- I funerali di Paolo Rossi: l’arrivo della bara La commozione dei suoi ex compagni di squadra “Non riesco ancora a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ultimo saluto aè stato commovente, conda…”. A Vicenza, nel Duomo, idell’azzurro campione del mondo nel 1982. A portare il feretro, i suoi compagni di nazionale. “Del gruppo del 1982 era il simbolo in campo e fuori dal campo. Io ero attaccante come lui e cercavo di imitarlo ma lui era molto più forte di me, le sue erano doti naturali e fare le cose che faceva lui era impossibile”, dice Alessandro Altobelli, uno di quelli che hail feretro a- Idi: l’arrivo della bara La commozione dei suoi ex compagni di squadra “Non riesco ancora a ...

RaiNews : 'Paolo, Paolo, Paolo', così i suoi tifosi hanno accolto l'arrivo del feretro di Paolo Rossi, portato a spalla dai… - SecolodItalia1 : “Paolo, Paolo!”. Cori da stadio per i funerali di Paolo Rossi, portato a spalla dagli azzurri (video)… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: 'Paolo Paolo', il coro e gli applausi all'arrivo del feretro di Paolo Rossi in cattedrale a Vicenza - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: 'Paolo, Paolo, Paolo', così i suoi tifosi hanno accolto l'arrivo del feretro di Paolo Rossi, portato a spalla dai suoi ex co… - Affaritaliani : 'Paolo Paolo', il coro e gli applausi all'arrivo del feretro di Paolo Rossi in cattedrale a Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : “Paolo Paolo” Paolo Rossi, le lacrime di Dino Giarrusso: «Non è una bella giornata» Corriere TV