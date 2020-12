Pallanuoto | il Posillipo vince in trasferta | sofferto 9-8 contro la RN Florentia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUna partita tesa, giocata colpo su colpo e gol su gol, ancora senza il pubblico a spingere le compagini nella vasca “Bellariva” di Firenze, dove ilaffrontava la RNnella quarta gara del Girone D dimaschile e dove la spunta davvero per un soffio con un faticato 8-9. Il primo quarto si chiude con un 1-2 sul fischio di break breve, con vantaggio posillipino ma con una Rari Nantes che sorprende Spinelli subito in apertura del secondo quarto e per mano di Turchini pareggia col 2-2 negando poi più volte il gol ai rossoverdi e arrivando anche ad essere in vantaggio con l’altro fratello Turchini, stavolta quello mancino. Ma è Baraldi (dopo il 4-2 avversario) a ristabilire la parità sempre nel secondo quarto, senza però andare oltre il 4 pari. È nel terzo tempo che il ...