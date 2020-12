Palermo-Casertana, sono 22 i convocati di Boscaglia: c’è Santana (Di sabato 12 dicembre 2020) sono 22 i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Roberto Boscaglia per la gara di domani contro la Casertana, in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30Di seguito, l'elenco completo.1 PELAGOTTI2 DODA4 ACCARDI5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN10 SILIPO11 Santana12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH22 MATRANGA23 RAUTI24 SOMMA27 LUPERINI Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020)22 i calciatori rosanerodall'allenatore Robertoper la gara di domani contro la, in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30Di seguito, l'elenco completo.1 PELAGOTTI2 DODA4 ACCARDI5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN10 SILIPO1112 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH22 MATRANGA23 RAUTI24 SOMMA27 LUPERINI

