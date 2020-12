PALERMO-CASERTANA, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di sabato 12 dicembre 2020) Rialzare immediatamente la testa dopo il tonfo esterno contro il Foggia.Alle ore 14.30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena PALERMO-CASERTANA. In occasione della sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C - Girone C, la compagine rosanero è chiamata a reagire. D'altra parte, allo "Zaccheria", il PALERMO ha giocato una delle sue partite peggiori. Una prestazione costellata da errori ed amnesie che non sono certamente passate inosservate. Urge trovare maggiore equilibrio e lucidità nella gestione del match, crescere in termini di concretezza e solidità difensiva.A finire sul banco degli imputati, infatti, è stata proprio la difesa che nelle ultime due gare ha subito ben cinque reti, spesso fotocopia.Roberto BOSCAGLIA e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Almici. ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Rialzare immediatamente la testa dopo il tonfo esterno contro il Foggia.Alle ore 14.30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena. In occasione della sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C - Girone C, la compagine rosanero è chiamata a reagire. D'altra parte, allo "Zaccheria", ilha giocato una delle sue partite peggiori. Una prestazione costellata da errori ed amnesie che non sono certamente passate inosservate. Urge trovare maggiore equilibrio e lucidità nella gestione del match, crescere in termini di concretezza e solidità difensiva.A finire sul banco degli imputati, infatti, è stata proprio la difesa che nelle ultime due gare ha subito ben cinque reti, spesso fotocopia.Robertoe il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Almici. ...

