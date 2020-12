Palermo-Casertana | campani in ritiro in città | domani nuovo giro di tamponi

Leggi su mediagol

(Di domenica 13 dicembre 2020) Lascalda i motori in vista della sfida dipomeriggio contro il.Nel pomeriggio la notizia diffusa tramite una nota ufficiale: nella giornata di ieri, il gruppo squadra, non è partito alla volta del capoluogo siciliano, a causa della positività riscontrata in ben 7 tesserati: prontamente posti in isolamento presso i propri domicili, così come da protocollo.Una notizia che ha ritardato di oltre ventiquattro ore la partenza della compagine campana verso la Sicilia. Gli uomini di Guidi, infatti, hanno raggiuntosolo nel tardo pomeriggio di oggi per proseguire ilpre-partita in vista della sfida diche andrà in scena "Renzo Barbera". In attesa dell'esito deldia cui verra ...