Pagelle Torino Udinese | Bonazzoli sveglia i granata | Pereyra inventa VOTI

(Di sabato 12 dicembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 11ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Pussetto,FLOP: Meite, Samir– Sirigu 6; Lyanco 5.5, Nkoulou 6 (45? st Izzo 5.5), Rodriguez 5.5; Singo 5.5, Meite 5 (45? Lukic 6) , Rincon 5.5, Linetty 5.5, Vojvoda 5 (62? Gojak 6); Zaza 5 (45?7.5), Belotti 7.5.– Musso 6; Bonifazi 6.5, Nuytinck 6 (41? pt Becao 5), Samir 4.5; Stryger Larsen 6, De Paul 7.5, Walace 6.5 (60? Mandragora 6),7 (80? Makengo ng), Zeegelaar 6; ...

