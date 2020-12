Padre Martina Miliddi, Amici 20: “La morte di papà mi ha spezzato il cuore” (Di sabato 12 dicembre 2020) Padre Martina Miliddi, chi era? La ballerina di Amici 20 lo ricorda con una coreografia: “La sua morte mi ha spezzato il cuore”. E’ un commovente ricordo quello di Martina Miliddi, ballerina di Amici 20 dedicato al Padre, morto quando lei era solo una bambina. Nella scuola di Maria De Filippi, con il supporto di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 dicembre 2020), chi era? La ballerina di20 lo ricorda con una coreografia: “La suami hail. E’ un commovente ricordo quello di, ballerina di20 dedicato al, morto quando lei era solo una bambina. Nella scuola di Maria De Filippi, con il supporto di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

