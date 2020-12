"Ok del Consiglio di Stato all'idrossiclorochina? I giudici vogliono sostituirsi alla scienza" (Di sabato 12 dicembre 2020) “Lascia davvero stupefatti la decisione del Consiglio di Stato che dà il via libera all’uso dell’idrossiclorochina come terapia anti Covid 19”. È quanto afferma il presidente dei medici internisti della Fadoi, Dario Manfellotto, commentando la decisione del Consiglio di Stato che ha dato l’ok all’uso dell’idrossiclorochina come terapia per Covid-19, purché sia prescritta da un medico, e comunque non a carico del Ssn.“Devono essere le evidenze scientifiche con numerosi studi e linee guida – specifica – e quindi le istituzioni sanitarie, a indicare se un farmaco possa essere raccomandato o no in una terapia, come nel caso della idrossiclorochina, valutando il profilo rischio-beneficio. Non voglio fare una valutazione clinica e di efficacia del farmaco, ma appare ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) “Lascia davvero stupefatti la decisione deldiche dà il via libera all’uso dell’come terapia anti Covid 19”. È quanto afferma il presidente dei medici internisti della Fadoi, Dario Manfellotto, commentando la decisione deldiche ha dato l’ok all’uso dell’come terapia per Covid-19, purché sia prescritta da un medico, e comunque non a carico del Ssn.“Devono essere le evidenze scientifiche con numerosi studi e linee guida – specifica – e quindi le istituzioni sanitarie, a indicare se un farmaco possa essere raccomandato o no in una terapia, come nel caso della, valutando il profilo rischio-beneficio. Non voglio fare una valutazione clinica e di efficacia del farmaco, ma appare ...

È quanto afferma il presidente dei medici internisti della Fadoi, Dario Manfellotto. Locatelli: "I dati indicano chiaramente che l’uso dell’idrossiclorochina non si dimostra offrire alcun beneficio" ...

