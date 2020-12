Nuove zone in Italia dal 13 dicembre 2020: quasi tutte le regioni sono gialle (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo aveva detto il Premier Conte: ci si aspettava una Italia molto gialla in vista del Natale. E così sarà. La mappa della nostra Italia che cambia colore ogni fine settimana, sembra essere quella di un paese che prova a superare la seconda ondata del covid 19. E pian piano le regioni da rosse sono passate nella fascia arancione per poi passare in zona gialla. Dal 13 dicembre si cambia ancora e sono diverse le regioni che passeranno in zona gialla. Il che significa minori restrizioni, possibilità di lasciare il proprio comune ma sempre nel rispetto delle norme. Siamo ancora nel vivo di questa maledetta seconda ondata, non dimentichiamo che ieri sono morte altre 800 persone; i numeri non sembrano più spaventarci come succedeva prima ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo aveva detto il Premier Conte: ci si aspettava unamolto gialla in vista del Natale. E così sarà. La mappa della nostrache cambia colore ogni fine settimana, sembra essere quella di un paese che prova a superare la seconda ondata del covid 19. E pian piano leda rossepassate nella fascia arancione per poi passare in zona gialla. Dal 13si cambia ancora ediverse leche passeranno in zona gialla. Il che significa minori restrizioni, possibilità di lasciare il proprio comune ma sempre nel rispetto delle norme. Siamo ancora nel vivo di questa maledetta seconda ondata, non dimentichiamo che ierimorte altre 800 persone; i numeri non sembrano più spaventarci come succedeva prima ma ...

