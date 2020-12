Nuova lettera di Patrick Zaki alla famiglia: “Ho bisogno di antidolorifici, il mio stato mentale non è un granché” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Le recenti decisioni sono deludenti come al solito, senza una ragione comprensibile. Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di forti antidolorifici e di qualcosa per dormire meglio”. Inizia così la Nuova lettera scritta da Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo, indirizzata ai suoi familiari e datata 12 dicembre. Una missiva che sorprende, dato che dopo gli ultimi incontri con i suoi avvocati, nel corso delle ultime udienze sulla sua scarcerazione, la legale Hoda Nasrallah aveva parlato di un Patrick in buone condizioni fisiche e psicologiche. Ma dal nuovo documento uscito dalla Sezione Scorpion del carcere di Tora, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) “Le recenti decisioni sono deludenti come al solito, senza una ragione comprensibile. Ho ancora problemischiena e hodi fortie di qualcosa per dormire meglio”. Inizia così lascritta da, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrelo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo, indirizzata ai suoi familiari e datata 12 dicembre. Una missiva che sorprende, dato che dopo gli ultimi incontri con i suoi avvocati, nel corso delle ultime udienze sulla sua scarcerazione, la legale Hoda Nasrh aveva parlato di unin buone condizioni fisiche e psicologiche. Ma dal nuovo documento uscito dSezione Scorpion del carcere di Tora, ...

clikservernet : Nuova lettera di Patrick Zaki alla famiglia: “Ho bisogno di antidolorifici, il mio stato mentale non è un granché” - Noovyis : (Nuova lettera di Patrick Zaki alla famiglia: “Ho bisogno di antidolorifici, il mio stato mentale non è un granché”… - alaskaHQ : Una nuova lettera di Patrick dal carcere, triste e preoccupante. #freeZaki - Desmamau : @NicolaPorro Meglio cercare un esempio in Mattarella che continuare a leccare il culo a tutto il cdx Questo infame… - ATattersail : RT @Helliot_Spencer: In una lettera i repubblicani del Texas parlano di secessione dagli USA e della creazione di una nuova Confederazione,… -