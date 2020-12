Non lo fare mentre fai il bagno, è un’abitudine pericolosa : ecco perché (Di sabato 12 dicembre 2020) Quante volte ti è capitato di portare il telefono in bagno? Usare lo smartphone è un’abitudine pericolosa soprattutto in vasca. ecco perché. Ormai, lo abbiamo detto e ripetuto più di una volta: lo smartphone è quasi diventato un’estensione della nostra mano. Non si tratta più di dipendenza pura e semplice o di desiderio di chattare con gli amici: il cellulare serve a rimanere connessi con il mondo, leggere le notizie e gli ultimi aggiornamenti. Insomma, è un fedele compagno soprattutto al bagno dove, per molti, ha sostituito la classica bottiglietta di shampoo della quale leggevamo l’intera composizione per ingannare il tempo. Scopriamo insieme perché non dovresti mai usare lo smartphone mentre sei dentro la vasca! Smartphone al bagno: ... Leggi su instanews (Di sabato 12 dicembre 2020) Quante volte ti è capitato di portare il telefono in? Usare lo smartphone èsoprattutto in vasca.. Ormai, lo abbiamo detto e ripetuto più di una volta: lo smartphone è quasi diventato un’estensione della nostra mano. Non si tratta più di dipendenza pura e semplice o di desiderio di chattare con gli amici: il cellulare serve a rimanere connessi con il mondo, leggere le notizie e gli ultimi aggiornamenti. Insomma, è un fedele compagno soprattutto aldove, per molti, ha sostituito la classica bottiglietta di shampoo della quale leggevamo l’intera composizione per ingannare il tempo. Scopriamo insiemenon dovresti mai usare lo smartphonesei dentro la vasca! Smartphone al: ...

borghi_claudio : Sento molti che dicono: 'no, questo Natale niente regali, c'è così tanta gente povera...' Allora, OK se VOI siete p… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - MatteoRichetti : Qualcuno ha notizie di @AlfonsoBonafede? Perché ci sono migliaia di ragazzi aspiranti avvocati, fermi da un anno se… - bright_hopess : AO BELLA NON OSARE FARE REGALI A SIRIUS #nazlisevgili - Chiara6per8fa48 : @DiReddito @RobertoBurioni @CarloCalenda @grotondi @carlorovelli @SabinaGuzzanti @zerocalcare Su su non fare il modesto -

Ultime Notizie dalla rete : Non fare Vaccino Covid non sarà obbligatorio ma necessario per fare tutto. Ecco perché QuiFinanza Sarà una festa molto sobria: stringiamoci attorno alla grotta

Non è facile fare un presepio. Sembra un gioco e invece è un impegno carico di serietà e mistero. La scena è semplice, magica e desolata insieme se si rispetta la dignità degli storici testi nel rappr ...

Non solo Lombardia: gialle da domenica anche Basilicata, Calabria e Piemonte

Nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi l’11 dicembre, con cui si dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lo ...

Non è facile fare un presepio. Sembra un gioco e invece è un impegno carico di serietà e mistero. La scena è semplice, magica e desolata insieme se si rispetta la dignità degli storici testi nel rappr ...Nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi l’11 dicembre, con cui si dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lo ...