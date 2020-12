Non funziona il Cashback dell’app IO con spesa dell’8 dicembre: possibile causa (Di sabato 12 dicembre 2020) Ad alcuni utenti ancora oggi non funziona l’app IO ed in particolare, dando uno sguardo più attento ai social, noto che moltissimi italiani lamentano il fatto di non visualizzare il Cashback per la spesa fatta il giorno 8 dicembre. Dando uno sguardo al calendario e alle funzioni che sono state rese disponibili gradualmente nella settimana che volge al termine, credo che la spiegazione possa essere più semplice di quanto si pensi. Al di là di quanto riportato ieri sulla necessità di attendere fino a tre giorni lavorativi per visualizzare l’accredito dovuto. Non funziona app IO sul Cashback per spesa fatta l’8 dicembre Come accennato, voglio concentrarmi stamane sulle segnalazioni da parte di chi ha fatto la spesa lo scorso 8 ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Ad alcuni utenti ancora oggi nonl’app IO ed in particolare, dando uno sguardo più attento ai social, noto che moltissimi italiani lamentano il fatto di non visualizzare ilper lafatta il giorno 8. Dando uno sguardo al calendario e alle funzioni che sono state rese disponibili gradualmente nella settimana che volge al termine, credo che la spiegazione possa essere più semplice di quanto si pensi. Al di là di quanto riportato ieri sulla necessità di attendere fino a tre giorni lavorativi per visualizzare l’accredito dovuto. Nonapp IO sulperfatta l’8Come accennato, voglio concentrarmi stamane sulle segnalazioni da parte di chi ha fatto lalo scorso 8 ...

TizianaFerrario : 887 morti lasciano senza fiato. Sono troppi. Cosa c’è che non funziona? Smettiamo di pensare agli spostamenti e a d… - RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - ItaliaViva : Sul Recovery Fund a luglio avevamo chiesto un dibattito parlamentare. Nulla. Poi scopriamo che ci sono 9 miliardi s… - IsabellaLatt : RT @MarcelloLyotard: Stavo scherzando non funziona sempre che uno potrebbe pensare che se certi spropositi ti sembrano divertenti ti serve… - Namaste13601686 : RT @RadioRadioWeb: 'Si è cercato in ogni modo di demonizzarla, il motivo non era difficile da capire: l'#Idrossiclorochina costa pochissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Non funziona Ecobonus, cosa non funziona. Tutti i limiti, i nodi da sciogliere e le critiche StartupItalia.eu Smart working: come risparmiare più di 100 euro sulla linea internet

Risparmiare più di 100 euro con la sostituzione della linea Adsl: ecco come fare e cosa fare se la linea non funziona bene.

Il cashback funziona già per 3,6 milioni di italiani

Complessivamente sono 6,2 milioni gli strumenti di pagamento registrati (quindi circa 2 per ogni utente). Di fatto quel che non funzionava fino a poche ore fa a causa del sovraccarico di operazioni di ...

Risparmiare più di 100 euro con la sostituzione della linea Adsl: ecco come fare e cosa fare se la linea non funziona bene.Complessivamente sono 6,2 milioni gli strumenti di pagamento registrati (quindi circa 2 per ogni utente). Di fatto quel che non funzionava fino a poche ore fa a causa del sovraccarico di operazioni di ...