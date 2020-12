Non c' è il bagno | ritirata la licenza al ristorante in piazza Simoncelli

Ultime Notizie dalla rete : Non bagno

Corriere Adriatico

SENIGALLIA - Ritirata la licenza di somministrazione di alimenti e bevande al ristorante Zepplin di piazza Simoncelli non avendo la disponibilità del bagno per i clienti. Una decisione estrema, ...Le sorelle non avevano sue notizie ormai da alcuni giorni, con il suo telefono che squillava sempre a vuoto. Ieri mattina, quindi, gli agenti del Corpo della polizia locale dellUn ...