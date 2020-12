Nino Frassica | vita privata | biografia | carriera | Instagram | moglie | figli e curiosità sull’attore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 12 dicembre 2020) Scopriamo di più sulladi, attore, comico, cantante e scrittore. La notorietà è arrivata negli anni ’80 con i programmi cult di Renzo Arbore: chi non ricordanei suoi esilaranti monologhi in italiano sgangherato? Da allora in poi il poliedrico artista ha avuto molte altre esperienze e non solo sul piccolo schermo. In questi giornifesteggia i suoi 70 anni e noi vi diamo qualche informazione sul suo conto. Chi èè nato a Messina l’11 Dicembre del 1950 (Sagittario). Appassionato di spettacolo e naturalmente portato alla comicità fin da ragazzino, da giovane ...