New York, auto investe manifestanti 'Black Lives Matter': arrestate due donne (Di sabato 12 dicembre 2020) Un'auto è piombata su un gruppo di manifestanti del movimento 'Black Lives Matter' a New York. Diverse persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, ma nessuno è in gravi condizioni. A bordo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020) Un'è piombata su un gruppo didel movimento '' a New. Diverse persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, ma nessuno è in gravi condizioni. A bordo ...

