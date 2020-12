New York, auto contro i manifestanti di Black Lives Matter: almeno sei i feriti, arrestate due donne. “Azione premeditata a sfondo razziale” (Di sabato 12 dicembre 2020) Un’automobile è piombata addosso a un gruppo di persone che stava partecipando a una manifestazione di protesta organizzata dal movimento Black Lives Matter. È successo nel pomeriggio di venerdì 11 dicembre (ora locale) a Manhattan, nel cuore di New York: sei i feriti, nessuno in pericolo di vita. Al volante c’era una donna di 52 anni che è stata arrestata e interrogata insieme alla figlia 29enne che si trovava con lei in auto: il sospetto delle autorità è che si sia trattato di un’azione premeditata a sfondo razziale, ma le indagini sono ancora in corso. I testimoni hanno raccontato di come una Bmw nera sia stata bloccata ad un incrocio dai manifestanti che protestavano nel mezzo della strada in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Un’mobile è piombata addosso a un gruppo di persone che stava partecipando a una manifestazione di protesta organizzata dal movimento. È successo nel pomeriggio di venerdì 11 dicembre (ora locale) a Manhattan, nel cuore di New: sei i, nessuno in pericolo di vita. Al volante c’era una donna di 52 anni che è stata arrestata e interrogata insieme alla figlia 29enne che si trovava con lei in: il sospetto dellerità è che si sia trattato di un’azionerazziale, ma le indagini sono ancora in corso. I testimoni hanno raccontato di come una Bmw nera sia stata bloccata ad un incrocio daiche protestavano nel mezzo della strada in ...

