Natalie Portman e quei ruoli da bambina che "Hanno danneggiato la mia sessualità" (Di sabato 12 dicembre 2020) All'inizio della sua carriera, Natalie Portman veniva ritratta come una lolita e ciò l'ha portata a sentirsi a disagio, a tal punto da evitare certi ruoli in futuro. Natalie Portman è tornata indietro nel tempo, ricordando i suoi primi ruoli sul grande schermo e sottolineando come questi l'abbiano portata a sentirsi sessualizzata, nonostante all'epoca fosse poco più che una bambina. Era il 1994 quando Natalie Portman esordiva sul grande schermo come co-protagonista di Leon, il film di Luc Besson che l'ha vista recitare al fianco di Jean Reno. All'epoca l'attrice aveva appena tredici anni e riuscì a conquistare pubblico e critica, dando il via ad una lunga e fortunata carriera che l'ha portata ad essere ancora oggi una delle attrici più ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020) All'inizio della sua carriera,veniva ritratta come una lolita e ciò l'ha portata a sentirsi a disagio, a tal punto da evitare certiin futuro.è tornata indietro nel tempo, ricordando i suoi primisul grande schermo e sottolineando come questi l'abbiano portata a sentirsi sessualizzata, nonostante all'epoca fosse poco più che una. Era il 1994 quandoesordiva sul grande schermo come co-protagonista di Leon, il film di Luc Besson che l'ha vista recitare al fianco di Jean Reno. All'epoca l'attrice aveva appena tredici anni e riuscì a conquistare pubblico e critica, dando il via ad una lunga e fortunata carriera che l'ha portata ad essere ancora oggi una delle attrici più ...

gogomezpink : Pensando a Natalie Portman diciottenne in Star Wars episodio I - jeannetmodi : @mcQQ22 Mi copia anche Natalie Portman, veda un po’ lei... - fmv_em : La pubblicità di Chanel n5 con la cover di Team-Lorde è la brutta copia di Miss Dior con Natalie Portman e l’inarrivabile Chandelier-Sia - darksaoirse : Ma la seconda è Natalie Portman ?????? - daepi63 : E anche oggi non ho trovato Natalie Portman languidamente sdraiata accanto a me. -

Ultime Notizie dalla rete : Natalie Portman Natalie Portman (a nudo) siamo con te: "Mi sono sentita sessualizzata, ed ero solo una ragazzina" cosmopolitan.com Natalie Portman e quei ruoli da bambina che "Hanno danneggiato la mia sessualità"

All'inizio della sua carriera, Natalie Portman veniva ritratta come una lolita e ciò l'ha portata a sentirsi a disagio, a tal punto da evitare certi ruoli in futuro. Natalie Portman è tornata indietro ...

Thor: Love and Thunder confermato il ritorno di Lady Sif

Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, vedrà il ritorno di Jaimie Alexander come Lady Sif; dopo molti rumor, come riporta Deadline, la notizia è ...

All'inizio della sua carriera, Natalie Portman veniva ritratta come una lolita e ciò l'ha portata a sentirsi a disagio, a tal punto da evitare certi ruoli in futuro. Natalie Portman è tornata indietro ...Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, vedrà il ritorno di Jaimie Alexander come Lady Sif; dopo molti rumor, come riporta Deadline, la notizia è ...