Naso spaccato ad autista 118: denunciati tre giovani napoletani (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina, in piazza Guglielmo Pepe, un'ambulanza che trasportava un paziente all'Ospedale del Mare è stata obbligata a fermarsi da un'auto con tre persone a bordo che, per motivi di viabilità, hanno minacciato ed aggredito l'autista dell'ambulanza, provocandogli la rottura del setto nasale. La vittima nel pomeriggio ha sporto denuncia negli uffici del Commissariato Vicaria-Mercato e i poliziotti, grazie alle descrizioni ed alle informazioni fornite, hanno intercettato e fermato l'auto in piazza Sannazaro con a bordo uno dei tre aggressori e nella stessa serata gli altri due, già identificati, si sono presentati spontaneamente in Commissariato. Due 21enni napoletani e un oplontino di 22 anni sono stati denunciati per lesioni personali, minacce ed interruzione di pubblico servizio.

