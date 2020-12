Napoli-Sampdoria 13 dicembre ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilè nel terzetto di squadre insieme a Inter e Juve che insegue il Milan capolista e insieme al Bologna è l’unica squadra con il Bologna a non avere mai pareggiato dall’inizio del campionato. Dopo il facile successo sul campo del Crotone arriva ladi un ex come Ranieri. I blucerchiati devono reagire InfoBetting: Scommesse Sportive e