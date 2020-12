Napoli saluta Diego in massa e senza mascherine | Vicenza saluta Paolo Rossi con compostezza

(Di sabato 12 dicembre 2020)coi fuochi d’artificio,con estremo ordine. Due mondi differenti Due diverse reazioni messe a confronto. Riccordi Signori, per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SiamoPartenopei : Signori: 'Vicenza saluta Rossi con dolore composto, a Napoli ammucchiate selvagge per Maradona' - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Il Giornale: #Napoli saluta #Diego con un dramma di massa, #Vicenza saluta #PaoloRossi con dolore composto Diego e Paolo me… - napolista : Il Giornale: #Napoli saluta #Diego con un dramma di massa, #Vicenza saluta #PaoloRossi con dolore composto Diego e… - redazioneDNP : Il portiere francese saluta dopo pochi mesi ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #Maradona VIDEO – Dall’Argentina: il “pallone” saluta Maradona ripercor… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli saluta

IlNapolista

Riccardo Signori nel suo articolo per Il Giornale mette a confronto le reazioni di Napoli e Vicenza per le morti di Maradona e Rossi.Diego e Paolo mettono a nudo le due anime del Paese: "un arrembaggio di massa che disegna un'Italia più folkloristica", e Vicenza che rappresenta "una essenza lavorativa", "con idee e comportamenti me ...