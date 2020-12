Napoli, ritorno di fiamma per Boga: c’è l’ok di Gattuso, anche la Juve su di lui (Di sabato 12 dicembre 2020) In casa Napoli il nome di Jeremie Boga non è mai passato di moda. L’ala ivoriana del Sassuolo non sta ingranando molto in questa stagione, complice anche un lungo infortunio che lo ha costretto ai box nelle prime uscite stagionali. Il suo nome è stato a lungo accostato al Napoli la scorsa stagione ed ora, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) In casail nome di Jeremienon è mai passato di moda. L’ala ivoriana del Sassuolo non sta ingranando molto in questa stagione, compliceun lungo infortunio che lo ha costretto ai box nelle prime uscite stagionali. Il suo nome è stato a lungo accostato alla scorsa stagione ed ora, L'articolo

napolipiucom : Il domandone Con il ritorno di #Osimhen il #Napoli fa bene ad arretrare #Mertens? - brassini_elia : Del genio non ti abbattere il Napoli non ha sofferto con il Milan ? E ne ha prese 3 be al ritorno li faremo soffrire così ne faremo 5 - JulianRoss79 : @_SimoTarantino @la_stordita Se scavalliamo questo periodo pre natalizio restando attorno a Napoli e Juve e non per… - Notiziedi_it : Napoli, con il ritorno di Osimhen giusto arretrare Mertens? - SSCNapoliFeed : Napoli, con il ritorno di Osimhen giusto arretrare Mertens? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ritorno Con il ritorno di Osimhen il Napoli fa bene ad arretrare Mertens? La Gazzetta dello Sport GAZZETTA - Napoli, Gattuso ha trovato il suo insostituibile. Può cambiare modulo a gara in corso

Questo consente al Napoli di poter cambiare in corsa il sistema di gioco, senza neanche bisogno per Gattuso di dover ricorrere a sostituzioni. Zielinski sarà chiamato a fare gli straordinari, ma il po ...

Napoli, ritorno di fiamma per Boga: c’è l’ok di Gattuso, anche la Juve su di lui

In casa Napoli il nome di Jeremie Boga non è mai passato di moda. L'ala ivoriana del Sassuolo non sta ingranando molto in questa stagione, complice anche ...

Questo consente al Napoli di poter cambiare in corsa il sistema di gioco, senza neanche bisogno per Gattuso di dover ricorrere a sostituzioni. Zielinski sarà chiamato a fare gli straordinari, ma il po ...In casa Napoli il nome di Jeremie Boga non è mai passato di moda. L'ala ivoriana del Sassuolo non sta ingranando molto in questa stagione, complice anche ...