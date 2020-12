Napoli, momento no per Ruiz: condizione fisica da migliorare e un problema tattico (Di sabato 12 dicembre 2020) Fabian Ruiz è lontano dai suoi standard abituali di rendimento. Ecco i veri problemi dello spagnolo. Leggi su 90min (Di sabato 12 dicembre 2020) Fabianè lontano dai suoi standard abituali di rendimento. Ecco i veri problemi dello spagnolo.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli momento Gattuso: "Non è il momento di giocare di fioretto, serve il coltello" La Gazzetta dello Sport La Sampdoria ci riprova per Llorente ma manca ancora l’ok del giocatore

il Napoli sarebbe pronto a lasciarlo partire, ma il giocatore vorrebbe 18 mesi di contratto e perciò deve ancora dare il suo benestare al trasferimento. Llorente preferirebbe tornare in Spagna, scrive ...

Calciomercato Napoli, la Samp vuole Llorente: lo spagnolo detta le condizioni

La Sampdoria, che domani affronta il Napoli allo stadio Maradona, conta di trovare un accordo ma al momento la strada resta in salita. In fase di calciomercato il Napoli cerca anche altre sistemazioni ...

