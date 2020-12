Napoli, folla nelle vie dello shopping nel primo sabato di negozi aperti (Di sabato 12 dicembre 2020) Tanta gente oggi nelle strade della shopping a Napoli. Nel primo sabato di bel tempo con i negozi aperti, essendo la Campania zona arancione, in tanti si sono riversati in strada per dare il via alle compere natalizie. Con il passare delle ore cresce il numero di persone in strada. Lunghe file si registrano all’esterno dei negozi soprattutto al Vomero dove centinaia di persone sono in strada per le shopping di Natale. File soprattutto fuori ai grandi magazzini e agli store di abbigliamento e di articoli sportivi. Diversi i negozi che praticano sconti. Tantissime le persone che camminano con buste in mano. “Tra le chiusure per la zona rossa e la pioggia degli ultimi giorni siamo stati chiusi in casa per settimane – dice ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) Tanta gente oggistrade della. Neldi bel tempo con i, essendo la Campania zona arancione, in tanti si sono riversati in strada per dare il via alle compere natalizie. Con il passare delle ore cresce il numero di persone in strada. Lunghe file si registrano all’esterno deisoprattutto al Vomero dove centinaia di persone sono in strada per ledi Natale. File soprattutto fuori ai grandi magazzini e agli store di abbigliamento e di articoli sportivi. Diversi iche praticano sconti. Tantissime le persone che camminano con buste in mano. “Tra le chiusure per la zona rossa e la pioggia degli ultimi giorni siamo stati chiusi in casa per settimane – dice ...

Notiziedi_it : Campania arancione, a Napoli torna la gran folla nelle vie dello shopping - mattinodinapoli : Campania arancione, a Napoli torna la gran folla nelle vie dello shopping - SeEarn : DIARIO OLE’ – MARADONA, ‘FOLLIA ARGENTINA’: IN TANTI SENZA MASCHERINA E NESSUN DISTANZIAMENTO SOCIALE AL CORTEO DEL… - NCN_it : DIARIO OLE’ – MARADONA, ‘FOLLIA ARGENTINA’: IN TANTI SENZA MASCHERINA E NESSUN DISTANZIAMENTO SOCIALE AL CORTEO DEL… - Notiziedi_it : Napoli, tornano folla per lo shopping e traffico in strada, Ma con mascherina anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli folla Napoli, folla per Diego in strada, l’ira dei medici: "Grosso errore" La Repubblica Rifiuti, esce il video con De Luca jr e si scatena l’inferno: politico bipartisan di Angri pattuisce la tangente

Napoli. Inchiesta Sma: pubblicato da Fanpage.it il video in cui compare Roberto De Luca, assessore di Salerno e figlio del Presidente della Regione, Vincenzo. Tramite tra... Politica3 anni fa Casavato ...

Napoli, folla nelle vie dello shopping nel primo sabato di negozi aperti

Tanta gente oggi nelle strade della shopping a Napoli. Nel primo sabato di bel tempo con i negozi aperti, essendo la Campania zona arancione, in tanti si sono riversati in strada per dare il via alle ...

Napoli. Inchiesta Sma: pubblicato da Fanpage.it il video in cui compare Roberto De Luca, assessore di Salerno e figlio del Presidente della Regione, Vincenzo. Tramite tra... Politica3 anni fa Casavato ...Tanta gente oggi nelle strade della shopping a Napoli. Nel primo sabato di bel tempo con i negozi aperti, essendo la Campania zona arancione, in tanti si sono riversati in strada per dare il via alle ...